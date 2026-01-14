Hagenaar veroordeeld voor schieten met vuurwerk

Een 19-jarige Hagenaar is vandaag voor de rechter gebracht omdat hij tijdens de jaarwisseling met vuurwerk heeft geschoten. Daarbij werden agenten geraakt. De verdachte is door de politierechter veroordeeld tot 15 dagen cel en een taakstraf van 40 uur.

Verdachte was op 31 december in de avond op straat in de Haagse wijk Transvaal. Er werd vuurwerk afgestoken en volgens verdachte schoten hij en een vriend ook op elkaar. Op het moment dat hij vuurwerk afschoot op de auto waar zijn vriend in reed, kwamen daar politiebikers de hoek om. Zij werden door het vuurwerk geraakt. Volgens het Openbaar Ministerie heeft verdachte de agenten duidelijk kunnen zien en desondanks toch het vuurwerk hun kant op gericht. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf voor de duur van 28 dagen waarvan 14 voorwaardelijk en een werkstraf van 100 uur.

De rechter vond niet bewezen dat verdachte het vuurwerk bewust op de politie heeft afgeschoten. Mede daarom kwam ze tot een lagere straf dan die het Openbaar Ministerie had geëist. Wel achtte ze poging zware mishandeling bewezen: verdachte heeft door het vuurwerk horizontaal af te schieten de kans aanvaard dat omstanders gewond konden raken. Ze legde een gevangenisstraf op van 15 dagen (die heeft verdachte al in voorarrest doorgebracht) en een taakstraf van 40 uur. Ook heeft de rechter bepaald dat de verdachte aan beide agenten 200 euro schadevergoeding moet betalen.