Belastingdienst: let op valse mails over cryptobezit

De Belastingdienst waarschuwt voor valse e-mails waarin wordt gevraagd informatie te delen over crypto. Er lijkt sprake te zijn van een toename. Alleen al in de eerste week van januari zijn 9 nieuwe varianten van dergelijke valse e-mails gemeld bij de Belastingdienst

In de valse e-mail wordt gevraagd om met behulp van DigiD in te loggen en zo aanvullende informatie te verstrekken over hun cryptobezit. Hier is sprake van phishing. De Belastingdienst waarschuwt dan ook om niet op de link in dergelijke mails te klikken. De fiscus maakt wel gebruik van e-mail, maar vraagt hierin nooit om via een link in te loggen persoonlijke gegevens door te geven.

Ook komt het voor dat mensen daarna nog een nepmail ontvangen. Hierin doet iemand zich voor als medewerker van de Belastingdienst die probeert een belafspraak te maken om het over hun cryptobezit te hebben. Dit is een onderdeel van de phishingpoging waarmee criminelen proberen nog meer vertrouwelijke informatie te achterhalen.

De Belastingdienst belt overigens regelmatig naar burgers en bedrijven als een vorm van extra dienstverlening. Als iemand het telefoongesprek echt niet vertrouwt, is het advies om geen gegevens prijs te geven en gelijk op te hangen. Als iemand twijfelt of er echt een medewerker van de Belastingdienst belt, is het mogelijk om naam en nummer van de beller te noteren en de BelastingTelefoon te bellen. Zij kunnen uitzoeken of het een nummer van een belastingdienstmedewerker is.

Doorlopend nieuwe varianten phishingmails

Er worden doorlopend nieuwe varianten van phishingmails verzonden. De aanleiding voor de valse e-mails over crypto’s is mogelijk de nieuwe Europese regelgeving rondom crypto’s; DAC8.

Door deze regelgeving moeten verleners van cryptodiensten vanaf 1 januari 2026 gegevens doorgeven aan de Belastingdienst. Het gaat om gegevens van hun klanten en hun transacties. Deze maatregel heeft echter geen fiscale gevolgen voor cryptobezitters en is daarmee ook geen aanleiding voor de Belastingdienst om via de mail aanvullende informatie op te vragen. Cryptobezitters blijven op dezelfde manier aangifte doen en belasting betalen over hun crypto’s.

Melden valse e-mails

De Belastingdienst vraagt om de valse e-mails te melden. Dat kan door het bericht door te sturen naar: valse-email@belastingdienst.nl. Dat e-mailadres is alleen bedoeld voor dit soort meldingen.