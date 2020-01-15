Achtervolging eindigt na gevaarlijke rit van Tilburg naar Breda

De politie hield woensdagavond 14 januari drie personen aan na een lange en gevaarlijke achtervolging van Tilburg naar Breda. In de auto werd softdrugs aangetroffen. Niemand raakte gewond.

De achtervolging

Rond 21.45 uur zagen agenten op de Oude Goirleseweg in Tilburg een Frans voertuig dat te hard reed. De bestuurder hield mogelijk ook een telefoon vast. Agenten gaven een stopteken, waarop de auto in eerste instantie stopte. Toen een van de agenten de auto probeerde te benaderen ging hij ervandoor.

De achtervolging leidde met hoge snelheid via de A58 richting Rijsbergen. De auto reed het dorp in, keerde om en ging weer de snelweg op richting Breda. Het was op dat moment gelukkig rustig op de weg. Agenten probeerden het voertuig meerdere keren klem te rijden. De bestuurder weigerde te stoppen en veroorzaakte daarbij bijna een aanrijding met een dienstwagen.

Rond 22.00 uur verloor de bestuurder de macht over het stuur en crashte in de tunnelbak op de Franklin Rooseveltlaan. Tijdens de achtervolging reed de bestuurder veel te hard, hij reed door rood en is ook gaan spookrijden.

Controle auto

De agenten roken vervolgens een sterke hennepgeur uit de auto komen en besloten de auto te controleren. Daar vonden zij diverse softdrugs. De bestuurder blies negatief bij een alcoholtest, maar testte positief op drugs. Onderzoek naar zijn middelengebruik loopt nog. Zowel de drugs als de auto zijn in beslag genomen.

Aanhoudingen

De bestuurder, een man uit Frankrijk, is aangehouden voor opzettelijk ernstig verkeersgevaarlijk gedrag en het bezit van softdrugs. De twee andere inzittenden, een 33-jarige vrouw en een 40-jarige man uit Frankrijk, zijn aangehouden voor het bezit van softdrugs.