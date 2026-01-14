Marechaussee houdt drie verdachten aan in Schiedam na achtervolging

De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdagmiddag 13 januari drie mannen aangehouden in Schiedam na een achtervolging door Rotterdam. De mannen zaten in een auto bij het detentiecentrum, waarna een van hen besloot een pakketje over de buitenmuren te gooien.

Incident en inzet

Op dinsdagmiddag werd de Marechaussee gewaarschuwd voor een verdachte situatie bij het Detentiecentrum Rotterdam (DCR). Medewerkers hadden gezien dat meerdere personen een onbekend pakketje over het hek van het detentiecentrum wierpen. Het pakketje werd aangetroffen door beveiligingspersoneel en de melding werd direct doorgegeven aan de Marechaussee.

Marechaussee-eenheden kwamen snel ter plaatse. Bij aankomst de verdachten op vlucht de locatie in een personenauto, waarbij direct werd besloten tot achtervolging over te gaan. Diverse voertuigen van de Marechaussee zetten de achtervolging in, ondersteund door andere politie-eenheden en een politiehelikopter.

Aanhoudingen en afloop

De achtervolging voerde door de regio Rotterdam en eindigde in Schiedam toen de vluchtauto een lekke band kreeg bij een rotonde nabij de Slimme Watering en de Zwaluwlaan. Drie van de vier inzittenden konden door de Marechaussee worden aangehouden. Eén persoon is ontkomen. De drie aangehouden verdachten zijn overgebracht naar de Brigade Zuid-Holland voor verder onderzoek.

Onderzoek en vervolgstappen

Het betrokken pakket is in beslag genomen en uit onderzoek blijkt dat het gaat om een telefoon en oplader. De bestuurder zit nog vast. De twee andere inzittenden zijn inmiddels in vrijheid gesteld omdat uit de camerabeelden bleek dat zij geen deelname hebben gehad aan strafbare gedragingen.