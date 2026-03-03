EOD ruimt oefenmunitie op Texel

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is vandaag op Texel begonnen met het zoeken naar resten oefenmunitie. Dit meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

Explosiefvrije 500 ponder

'Het gaat om delen van een explosiefvrije 500 ponder. Deze is 13 november 2023 door een Nederlandse F-35 boven de Noordzee afgeworpen, zonder het doelengebied op de Vliehors Range op Vlieland te treffen', aldus het ministerie.

Afwijkend vluchtpad

Bij het afwerpen van de oefenmunitie in 2023 is opgemerkt dat deze zogenoemde GBU-49 een afwijkend vluchtpad nam, maar dat er geen inslag is waargenomen. Een zoekactie leverde niks op. Het was aannemelijk dat de oefenmunitie binnen de veiligheidsmarges in zee was beland.

Gebruik GBU-49 opgeschort

Op 9 juli 2025 vond een boer op Texel metaaldelen op zijn akker. Na een analyse door Defensie ter plaatse bleek het om delen van de GBU-49 te gaan, de oefenmunitie die bijna 20 maanden eerder met een F-35 was afgeworpen. De luchtmacht heeft het trainen met dit type oefenmunitie vervolgens opgeschort en de kwestie onderzocht. Daaruit is gebleken dat alle geldende procedures en regelgeving juist zijn gevolgd.

Aanvullende mitigerende maatregelen

Er bestaat altijd een minimale kans dat munitie van het vluchtpad afwijkt. Dit risico, hoe klein ook, blijft altijd bestaan. Nu het interne onderzoek is afgerond heeft de luchtmacht aanvullende mitigerende maatregelen genomen en is het oefenprogramma met de GBU-49 hervat. Dit is van belang om goed getraind te blijven voor inzet.

Afgraven

De EOD gaat nu met detectiemiddelen aan de slag om de exacte locatie van de oefenbom te lokaliseren. Doel hiervan is te voorkomen dat meer terrein dan noodzakelijk wordt afgegraven. De operators van de EOD voeren eventuele resten die zij vinden direct af.