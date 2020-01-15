Drie personen op één motorscooter gevlucht na plofkraak Osdorpplein

De recherche is een onderzoek gestart na een plofkraak in de nacht van maandag 12 op dinsdag 13 januari aan het Osdorpplein. Dit meldt de politie.

'Meerdere harde knallen'

'Rond 03.55 uur werden bewoners opgeschikt door meerdere harde knallen bij een geldautomaat ter hoogte van een reisbureau. Als gevolg van de explosie ontstond forse schade aan de gevel, niemand raakte gewond', aldus de politie.

Drie personen in zwart gekleed

De eerste melding van de explosie kwam om 03.55 uur bij de politie binnen. Toegesnelde agenten troffen op het Osdorpplein vervolgens veel schade en helaas geen verdachten meer aan. Getuigen verklaarden gezien te hebben dat drie personen, volledig in het zwart gekleed, verantwoordelijk zouden zijn voor de plofkraak en dat zij op één motorscooter samen gevlucht zouden zijn in de richting van de Cornelis Lelylaan.