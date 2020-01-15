Robert Jensen (52) overleden

Op 52-jarige leeftijd is radio- en televisiepresentator Robert Jensen overleden. Op zijn website laat zijn team weten dat Robert zich afgelopen weekend zich niet lekker voelde en is naar een ziekenhuis gegaan. Hier is hij maandag aan een hartstilstand overleden.

Via Instagram laat broer Frank Danen weten: ‘Mijn geweldige broertje is er niet meer. Het is zo verdrietig. Ik ga je warmte zo missen lieve, lieve Robert. Waar je ook was op deze wereld. Ik kwam naar je toe en tot diep in de nacht was het magisch. Weet niet waar ik zou zijn zonder je. Wat een geluk dat jij mijn broer bent. Voor altijd.’

Ook bekende Nederlanders reageren op het overlijden van Jensen. Patty Brard zegt: ‘Ooooh wat vind ik dit erg! Mijn maatje in crime in vroegere tijden! Weet nog goed dat hij altijd zei: als jij 60 bent zit je ons nog te vervelen op die tv….. hij had vaak gelijk! Ik was dol op hem!’

