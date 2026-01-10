Grootschalig wit, in Zuid-Limburg nog een tijd sneeuw

Op grote schaal is het afgelopen nacht wit geworden. Op veel plaatsen ligt een vers laagje sneeuw van een aantal centimeters en in de Limburgse heuvels ligt 3-7 cm sneeuw. Vanochtend valt in de zuidelijke helft af en toe sneeuw, maar geleidelijk wordt het droog met vooral in de noorden ook wat zon. In de Limburgse heuvels kan de sneeuw nog aanhouden tot in de middag. Het sneeuwdek groeit daar naar 5-10 cm.

Vanmiddag breekt in het noorden en midden de zon door. In het zuiden blijft het bewolkt. De maxima komen uit tussen 0 of +1 graad op de Wadden en op veel andere plaatsen vriest het 1 of 2 graden. Vanavond stroomt koude lucht uit over het land en onder een heldere hemel koelt het vannacht flink af. Regionaal gaat het streng vriezen met minima beneden -10 graden. Hierdoor kan zondagochtend op opgespoten ijsbanen geschaatst worden. Schaatsen op andere plekken zit er niet in.

Zondagavond en in de nacht naar maandag volgt een dooiaanval en is er kans op gladheid door sneeuw, gevolgd door ijzel.