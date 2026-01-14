Celstraf geëist tegen Eindhovenaar voor doden dementerende echtgenote

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 10 jaar cel geëist tegen een 80-jarige Eindhovenaar die verdacht wordt van het doodsteken van zijn 75-jarige dementerende vrouw. Het incident vond op 10 maart 2024 plaats in een woning aan de Troyeshof in Eindhoven. Volgens de officier van justitie gaat het om een zeer ernstig feit: “Dit is geen daad uit opwelling of uit liefde. Het is de koelbloedige beslissing van verdachte om het leven van zijn vrouw, de vrouw met wie hij zo lang samen was, te beëindigen.”

De man slikte al langere tijd antidepressiva. De Eindhovenaar beweert later in zijn verhoren dat hij zich niets van het incident kan herinneren en dat de medicatie hem mogelijk tot zijn daad heeft gebracht. Verschillende deskundigen die meewerkten aan het onderzoek achten die kans echter klein. Ook is gekeken of de man mogelijk aan het slaapwandelen was en daardoor niet wist wat hij deed. Hoewel dit scenario niet geheel uit te sluiten valt, valt het ook niet keihard te bewijzen. Sterker nog: het staat ook haaks op de melding van de man aan de meldkamer waarin hij direct bekende zijn vrouw te hebben gedood en niets zegt over het feit dat hij niet wist wat hij deed. Wel zegt hij dat zijn vrouw dementerend was en dat hij het niet meer aan kon.

Doodslag

Uit het dossier wordt duidelijk dat er voor een vooropgezet plan om zijn vrouw te vermoorden geen wettig en overtuigend bewijs is. Het gebruik van medicatie of slaapwandelen dat zorgde dat hij een vreselijk daad beging, sluit het OM ook uit. “En dan blijft er maar een conclusie over: verdachte heeft zijn vrouw bewust en opzettelijk meerdere malen met een mes in haar borst gestoken en daarmee van het leven beroofd.”

Celstraf passend

Hoewel de verdachte een man op leeftijd is, gaat het in deze zaak om één van de zwaarste feiten die iemand kan begaan. Voor het doden van iemand is een celstraf de enige passende straf. Wel wordt door het OM rekening gehouden met het feit dat de verdachte een man op leeftijd is waardoor een gevangenisstraf hem meer dan anderen zwaar zal vallen. Gezien zijn leeftijd bestaat de mogelijkheid dat hij de rest van zijn leven in detentie zal doorbrengen. “Niet alleen uit het oogpunt van vergelding is het nodig om te komen tot een straf die recht doet aan alle feiten en omstandigheden, maar ook welke straf een duidelijk signaal afgeeft naar de samenleving”, aldus de officier van justitie. “Een signaal dat het nemen van iemands leven nooit getolereerd kan worden, ongeacht hoe oud je bent en wat je beweegredenen ook zijn. Dat er altijd consequenties zullen zijn voor degenen die denken zo'n ingrijpende daad te kunnen plegen.”