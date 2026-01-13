Landelijk meldpunt gelanceerd om hondenbeten te registreren

Hondenbeten zijn heftig en kunnen grote gevolgen hebben voor zowel het slachtoffer als betrokkenen. 'Om het aantal incidenten te verminderen, neemt LVVN maatregelen, waaronder het verbeteren van de registratie van hondenbeten', zo meldt het ministerie van LVVN dinsdag.

'Onduidelijkheid over aantallen'

Er is namelijk onvoldoende duidelijkheid om hoeveel én wat voor incidenten het per jaar gaat. Daarom kan iedereen vanaf nu, die te maken heeft met een bijtincident of ander agressief gedrag van honden, dit registreren. 'Hiermee krijgt de overheid meer inzicht in het aantal incidenten en de omstandigheden, zodat maatregelen nog beter aansluiten op de praktijk', aldus het ministerie.

'Ingrijpend'

Staatssecretaris Jean Rummenie: "Uit eigen ervaring weet ik hoe ingrijpend een hondenbeet kan zijn, omdat ik zelf ooit gebeten ben. Het meldpunt maakt het mogelijk om elke hondenbeet nu te registreren en meer inzicht te krijgen in de omvang van het probleem. Daarnaast neem ik naast het meldpunt, concrete maatregelen zoals de invoering van een verplicht afstammingsbewijs voor bepaalde honden, om de kans op deze vreselijke incidenten te verkleinen."

Het Landelijke Meldpunt Hondenbeten

Tot nu toe bestond er geen centrale plek om bijtincidenten en ander agressief gedrag van honden bij te houden. Veel incidenten werden eerder niet geregistreerd, terwijl die geluiden belangrijk zijn om beter te begrijpen hoe dit probleem effectief kan worden aangepakt. Met de komst van het landelijke meldpunt kan nu elk incident gemeld worden. Dat geeft de overheid meer inzicht, zodat zij maatregelen kunnen nemen om bijtincidenten te voorkomen. Daarom is het van belang dat iedereen die te maken krijgt met een bijtincident of ander agressief gedrag van een hond, dit registreert bij het landelijk meldpunt tegen hondenbeten.

'Meldpunt niet bedoeld voor noodgevallen'

Het meldpunt is niet bedoeld voor noodgevallen of aangifte. Voor deze zaken kan men terecht bij de politie en in geval van spoed bij 112. Voor lokale actie kunnen bijtincidenten gemeld worden bij de gemeente. Het landelijk meldpunt is echt bedoeld om de overheid inzichten te geven in het probleem.

Maatregelen tegen bijtincidenten

Bijtincidenten zijn een serieus probleem en hebben veel impact. Er wordt daarom gewerkt aan verschillende maatregelen om het aantal incidenten te verminderen. Het kabinet onderzoekt strengere regels voor het houden en fokken van honden met bepaalde kenmerken. Zoals honden met krachtige kaken en een waakzaam karakter. Alleen honden die volgens strikte voorwaarden zijn gefokt mogen dan gehouden worden. Zij krijgen een afstammingsbewijs, waarin staat dat de hond op een verantwoorde manier is gefokt.

Verplichte theorie cursus voor toekomstige hondeneigenaren

Daarnaast werkt LVVN aan een verplichte theorie cursus voor toekomstige hondeneigenaren. Zo’n cursus helpt onder andere bij het kiezen van een geschikte hond en geeft inzicht in wat er allemaal komt kijken bij het houden van een hond. Door een hond beter te begrijpen en te weten hoe te handelen kunnen problemen namelijk worden voorkomen.

Landelijke geldende aanlijn- en muilkorfplicht

Het ministerie werkt ook aan de invoering van een landelijke geldende aanlijn- en muilkorfplicht. Momenteel kunnen eigenaren van honden met gevaarlijk gedrag alleen in hun eigen gemeente verplicht worden om hun hond altijd aangelijnd te houden en/ of een muilkorf te laten dragen. In de toekomst zou deze verplichting dan in heel Nederland gelden.

Verantwoordelijkheid onder baasjes

Als eigenaar ben je verantwoordelijk voor het gedrag van je hond. Door de hond en zijn gedrag goed te snappen, kunnen baasjes op tijd ingrijpen en incidenten voorkomen. Voorop staat dat je als (toekomstige) huisdiereigenaar goed moeten nadenken voordat je een dier aanschaft, want een huisdier is een grote verantwoordelijkheid. Daarom lanceerde de overheid onlangs een campagne over verantwoord houderschap.