Man krijgt 10 maanden celstaf voor ontucht met minderjarig meisje

De rechtbank Gelderland heeft maandag een 47-jarige man uit de gemeente Ede veroordeeld voor het plegen van ontuchtige handelingen met een 14-jarige meisje. 'De rechtbank legt een gevangenisstraf van 10 maanden op en een gebieds- en contactverbod met het slachtoffer voor de periode van 2 jaar', zo meldt de rechtbank maandag.

Vriendin van zoon

De ontucht speelde zich bij de man thuis af op meerdere momenten in een periode van twee maanden in begin 2024. 'De rechtbank vindt bewezen dat de man seksuele handelingen verrichtte met een meisje dat ook de vriendin was van zijn zoon met wie zij sportte. De man stuurde het meisje meerdere berichten met een seksuele toon via de beveiligde applicatie Signal. De optie van ‘verdwijnende berichten’ was ingeschakeld, zodat de berichten automatisch na een korte periode verdwenen', aldus de rechtbank.

Verklaring meisje betrouwbaar

De man bekende het meisje een tongzoen te hebben gegeven, maar ontkende andere seksuele handelingen. Volgens de rechtbank zijn deze verklaringen niet geloofwaardig en ze vindt de verklaringen van het meisje juist wel betrouwbaar en gaat daarvan uit. Naast de verklaringen van het slachtoffer baseert de rechtbank zich op de verklaringen van twee vriendinnen van het meisje, de geheime berichten die de man aan het meisje stuurde en de verklaring van de vader van het meisje die de berichten in haar mobiele telefoon vond.

Onvoorwaardelijke gevangenisstraf

De man - die een blanco strafblad heeft – pleegde een ernstig delict. Met de ontuchtige handelingen maakte de man een ernstige inbreuk op de lichamelijke en seksuele integriteit van een minderjarig meisje. Hij hield geen rekening met het slachtoffer en haar grenzen. Slachtoffers van zedenmisdrijven kunnen daar nog lang last van hebben. De officier van justitie eiste daarom een gevangenisstraf. Volgens de reclassering beschikt hij over voldoende stabiele factoren, waardoor een straf zonder voorwaarden wordt geadviseerd. De rechtbank volgt dit advies en legt hem daarom een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden op.

Locatie- en contactverbod

De rechtbank legt ook een vrijheidsbeperkende maatregel op voor de periode van 2 jaar. Dit houdt in dat de man geen contact mag hebben met het meisje en ook niet bij haar woning of de vereniging waar zij sport mag komen.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man 5.000,- euro smartengeld betalen aan het meisje.