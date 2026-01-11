Vermiste Wendy in woning aangetroffen

De politie heeft een 60-jarige man aangehouden in het onderzoek naar de vermissing van de 10-jarige Wendy uit Rotterdam.

Voor de vermissing van het meisje werd een amber alert uitgedaan. Dit om het publiek op te roepen om uit te kijken naar het meisje.

De politie kreeg van een voorbijganger informatie dat Wendy in een woning aan de Blekerlaan in Rotterdam zou zijn. Hier bleek het meisje te zijn, samen met de verdachte.

Onderzoek moet uitwijzen of de man Wendy heeft meegenomen of zij naar de man is gegaan