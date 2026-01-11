Gladheid door ijzel en sneeuw zondagavond tot maandagochtend

Vanuit het zuidwesten krijgen we vanavond en komende nacht te maken met dooi. Dit gaat gepaard met regen en in het noorden en oosten valt ook sneeuw. Doordat veel wegen bij de eerste neerslag nog bevroren zijn kan ijzel ontstaan. Ook kan de eerste regen in het binnenland onderkoeld zijn en daarmee verraderlijke gladheid veroorzaken. Alleen in Zeeland zijn de wegen waarschijnlijk al ontdooid en wordt het waarschijnlijk niet glad.

De eerste gladheid wordt in de tweede helft van de avond in het westen en zuidwesten van het land verwacht. Doordat er regen valt, maar de temperatuur van de wegen nog niet overal boven het vriespunt ligt. In Zeeland zijn de wegen waarschijnlijk wel ontdooid. De neerslag en daarmee de gladheid zal in de nacht uitbreiden richting het noordoosten. In het noorden, midden en oosten valt eerst sneeuw en zal de neerslag daarna overgaan in regen met daar tussenin een korte periode met onderkoelde regen.

Gladheid verdwijnt maandag vanuit zuidwesten

De gladheid zal in de westelijke Randstad aan het begin van de nacht verdwijnen en halverwege de nacht ook in het zuiden, midden en westen van het land. Aan het begin van de ochtend verdwijnt de gladheid in Gelderland en de Flevopolder. Daarna volgt de rest van het land en later in de ochtend verdwijnt de laatste gladheid in het noordoosten. Daarmee is een winterse periode van ruim anderhalve week voorbij.

In de middag stijgt de temperatuur geleidelijk naar 2 à 3 graden in het noordoosten tot 8 graden in het zuidwesten. Het is bewolkt en er zijn perioden met lichte regen of motregen.