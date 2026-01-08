1.915 wijkwinnaars PostcodeKanjer in Tiel winnen per lot 13.496 euro

Deelnemers van de Postcode Loterij met een lot in de wijkcode 4001 in Tiel winnen 13.496 euro per lot. Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld maakte dit bedrag woensdagavond bekend via een feestelijke video.

De PostcodeKanjer van 59,7 miljoen viel op 1 januari in Tiel. 'De helft van het bedrag, 29,85 miljoen, werd verdeeld onder deelnemers met een lot op de winnende postcode 4001 SG', zo meldt de Postcode Loterij.

1.915 deelnemers met lot

De andere helft is bestemd voor alle 1.915 deelnemers met een lot in de winnende wijkcode. Dat komt neer op 13.496 euro per lot waarop het maximaal aantal Kanjerpunten van 140 is gespaard. Winnaars ontvangen op een later moment de cheque met daarop het gewonnen bedrag.

Van speculaties tot feestvreugde

Sinds de bekendmaking op 1 januari gonsde het in Tiel van de speculaties. Bewoners probeerden te berekenen hoeveel loten er in wijkcode 4001 meespelen en vergeleken hun wijk met Geldermalsen, waar de PostcodeKanjer twee jaar geleden viel. De schattingen liepen uiteen van een paar honderd euro tot bedragen boven de tienduizend euro per lot. De nieuwsgierigheid was groot onder de Tielenaren. Nu het bedrag bekend is, maakt de spanning van de afgelopen week plaats voor feestvreugde.

Winnaars positief verrast over hoogte wijkbedrag

Thamar en haar familie zijn positief verrast over de hoogte van de geldprijs. "Het is veel meer dan we verwachtten", vertelt Thamar na het zien van de video van Gaston. "Wij dachten dat het om zo'n 5.000 euro zou gaan. Dit is fantastisch! We zetten het geld op onze spaarrekening en denken er nog even over na wat voor bijzonders we hiermee gaan doen."

'Mooie reis naar Marokko'

Ook winnaars Trijntje en Ello hadden niet verwacht dat de prijs zo hoog zou zijn: "Dit is echt een heel mooi bedrag! Dat komt ontzettend goed uit. We willen al jaren een mooie reis door Marokko maken, dat komt nu zeker goed. En in februari gaan we verhuizen, dus ook daarvoor komt deze prijs van pas."

'Prijs bij de grote winnaars heel goed terecht gekomen'

Esther speelt mee met vier loten en wint bij 54.000 euro. Ze was de afgelopen week al druk aan het rekenen geslagen. "Ik ben er heel blij mee! Er gingen veel geruchten rond, dit is een lekker bedrag. Ik ga nu eerst even nadenken wat ik hiermee wil doen. Het was zo spannend vanaf het moment dat bekend werd dat de Kanjer in Tiel was gevallen. Ik vind ook dat de prijs bij de grote winnaars heel goed terecht is gekomen, een mooie wijk met mensen die het verdienen."

Samen winnen

Gaston Starreveld, ambassadeur van de Postcode Loterij, deelde het gewonnen bedrag in een video. De loterij organiseert elk jaar een groot buitenfeest voor de winnaars in de winnende wijk. Het feest kon dit jaar voor het eerst niet doorgaan vanwege het winterse weer.

'Mooi om te zien hoe alle bewoners elkaar deze prijs gunnen'

"De blijdschap en het enthousiasme van de Tielenaren was op 1 januari al goed te voelen toen wij met de Kanjertruck het centrum inreden. Het is mooi om te zien hoe alle bewoners elkaar deze prijs gunnen. Ik hoop dat er in de huiskamers daar in Gelderland alsnog een feestje wordt gebouwd! Dan halen wij dat op een later moment graag nog in met alle winnaars”, aldus Gaston.