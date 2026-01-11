Cocaïnewasserij aangetroffen in Sprang-Capelle

In de nacht van zaterdag 10 januari, rond 02.00 uur, heeft de politie een operationele cocaïnewasserij aangetroffen aan de Raadhuisstraat in Sprang-Capelle. Het arrestatieteam viel het pand binnen, waarna de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) ter plaatse een uitgebreid onderzoek uitvoerde. Een dag na de inval hield de politie een verdachte aan.

In een cocaïnewasserij wordt cocaïne teruggewonnen uit verstopt materiaal, zoals vloeistoffen of kleding. Het is dus geen productie van drugs, maar wel zijn er aanzienlijke hoeveelheden verdovende middelen en gevaarlijke chemicaliën aangetroffen. Het pand is inmiddels gesloten en verzegeld.

Het arrestatieteam trof de wasserij in volle werking aan, op de zolder van het pand. De wasserij is op zaterdag en zondag opgeruimd. Tijdens de actie zijn gegevensdragers en een voertuig in beslag genomen. Een dag later hield de politie een 42-jarige man uit Sprang-Capelle aan.