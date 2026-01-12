CBS: Meer bestaande koopwoningen verkocht, minder nieuwbouw

In het derde kwartaal van 2025 zijn er bijna 63.000 bestaande koopwoningen verkocht. Dat zijn er 15,6 procent meer dan een jaar eerder. 'De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning is 487.000 euro', zo meldt het CBS maandag op basis van de nieuwe cijfers van het CBS, Kadaster en Eurostat.

Bijna 6.000 nieuwbouwwoningen verkocht

'Er werden bijna 6.000 nieuwbouwwoningen verkocht, een daling van 12,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden 68.000 woningen (bestaand plus nieuwbouw) verkocht, ruim 12 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2024', aldus het CBS.

Huizenprijzen gestegen

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning was 7,8 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2024. Dit is het derde kwartaal op rij waarin de huizenprijzen weliswaar nog stijgen, maar minder sterk. Ten opzichte van het tweede kwartaal is de prijs van een bestaande koopwoning met 1,8 procent gestegen. Van een bestaande koopwoning is de gemiddelde verkoopprijs 487.000 euro.

Gemiddelde verkoopprijs nieuwbouwwoning bijna 523.000 euro

Een nieuwbouwkoopwoning was gemiddeld 7,4 procent duurder dan een jaar eerder. Ook voor nieuwe koopwoningen vlakte de prijsstijging iets af; het tweede kwartaal was deze nog 8,0 procent. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning bedraagt bijna 523.000 euro.