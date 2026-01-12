Politie waarschuwt voor aangespoelde pakketten op Terschelling, open ze niet!

Er zijn meerdere onbeheerde pakketten aangetroffen op het strand van West-Terschelling. 'Mogelijk gaat het hierbij om drugs. De precieze inhoud van de pakketten en de omvang daarvan wordt onderzocht', zo meldt de politie maandagmiddag.

Voorbijgangers contacten politie

De politie ontving de melding van de aangespoelde pakketten op zaterdagochtend 10 januari rond 10.10 uur. 'Voorbijgangers troffen de pakketten aan bij de kustlijn van West-Terschelling. Agenten gingen ter plaatse en hebben de pakketten uit het water gehaald', aldus de politie.

Waarschuwing: open onbeheerde pakketten niet

De pakketten zijn veiliggesteld en afgevoerd. De precieze inhoud van de pakketten wordt onderzocht, waarna ze vernietigd zullen worden. 'Mocht u toch een onbeheerd pakket vinden op het strand van één van de Waddeneilanden, open dit dan niet! Neem geen risico en bel direct 112. Uw melding kan helpen bij het veiligstellen van mogelijke drugspakketten en het tegengaan van criminaliteit. Het bezit van eventuele harddrugs is strafbaar', zo waarschuwt de politie.

Samenwerking

De politie werkt nauw samen met onder meer de Douane, om de herkomst van de pakketten te achterhalen, de inhoud te onderzoeken en verdere verspreiding van drugs te voorkomen.