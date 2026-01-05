Politie onderzoekt overlijden minderjarig kind in woning Kollum

De politie is een onderzoek gestart naar het overlijden van een minderjarig meisje op zaterdag 3 januari 2026 in een woning aan de Gysbert Japicxstrjitte in Kollum. Een 35-jarige vrouw uit Kollum is in de woning door de politie aangehouden. Zij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van het kind.

De hulpdiensten ontvingen die dag rond 09:15 uur een melding van een medische noodsituatie in de betreffende woning. Ter plaatse troffen zij een overleden persoon aan. Het bleek te gaan om een minderjarig meisje. De feiten en omstandigheden van deze melding gaven de politie aanleiding een strafrechtelijk onderzoek te starten naar de oorzaak van haar overlijden. Alle scenario’s worden daarbij onderzocht.

Aanhouding

In de woning werd een 35-jarige vrouw uit Kollum aangehouden. De vrouw wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van het kind. Zij zit vast en wordt verhoord. Daarnaast hebben specialisten van de Forensische Opsporing sporenonderzoek verricht in- en rondom de woning aan de Gysbert Japicxstrjitte. De verdachte zal dinsdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.