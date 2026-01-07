Vrouw uit Kollum verdacht van moord 8-jarig meisje langer vast

Kollum

De rechter-commissaris van de rechtbank in Noord-Nederland heeft vandaag besloten dat een 35-jarige vrouw uit Kollum veertien dagen langer in voorlopige hechtenis blijft. 'Zij wordt verdacht van moord dan wel doodslag op een 8-jarig meisje. Het meisje werd aangetroffen in de woning van de verdachte', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.