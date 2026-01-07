woensdag, 7. januari 2026 - 18:16 Update: 07-01-2026 18:19
Vrouw uit Kollum verdacht van moord 8-jarig meisje langer vast
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Kollum
De rechter-commissaris van de rechtbank in Noord-Nederland heeft vandaag besloten dat een 35-jarige vrouw uit Kollum veertien dagen langer in voorlopige hechtenis blijft. 'Zij wordt verdacht van moord dan wel doodslag op een 8-jarig meisje. Het meisje werd aangetroffen in de woning van de verdachte', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.
Langer in hechtenis
In de woning waar het overleden meisje werd aangetroffen is de vrouw op 3 januari 2026 aangehouden. 'De rechter-commissaris ziet voldoende gronden voor het langer vasthouden van de verdachte. Het onderzoek is nog in volle gang', aldus het OM.