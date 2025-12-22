OM: Verdachte Friese drugslab Aldwâld door VAE uitgeleverd

Een hoofdverdachte in de strafzaak over het drugslab in Aldwâld is door de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) uitgeleverd. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Man (38) uit Leiden

'In het Friese dorp werd vorig jaar december een cocaïnewasserij opgerold. De nu uitgeleverde verdachte, een 38-jarige man uit Leiden, gaf vermoedelijk leiding aan de criminele organisatie die cocaïne invoerde uit Zuid-Amerika en deze in Nederland verwerkte. Na de ontdekking van het lab nam hij de benen naar Dubai waar hij enige tijd later werd aangehouden', aldus het OM.

Loods in Aldwâld

In een loods in Aldwâld werd op 17 december 2024 een laboratorium ontdekt, dat was ingericht om cocaïne uit dragermateriaal te halen. In dit geval zat de cocaïne ‘ingewassen’ in zakken met betonmortel. Na een politieonderzoek van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) vond de inval plaats en werden er die dag acht verdachten aangehouden, onder wie drie Colombianen die aan het werk waren in het lab. Ook zijn toen diverse loodsen en opslaglocaties doorzocht. Op andere data zijn nog vier medeverdachten aangehouden.

Drie Colombianen

Vijf verdachten, onder wie de drie Colombianen, zijn op 16 december veroordeeld nadat het OM met hen procesafspraken heeft gemaakt. De zaken tegen zes andere verdachten, onder wie een 28-jarige man uit Vlaardingen, lopen nog.

Naar Nederland gevlogen onder begeleiding van de KMar

De nu uitgeleverde verdachte werd destijds niet aangetroffen op zijn woonadres en dook later op in Dubai. De Leidenaar is vrijdag 19 december naar Nederland gevlogen onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee (KMar). Vandaag, op 22 december, is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besloot dat de verdachte14 dagen vast blijft zitten. De man wordt ervan verdacht dat hij een aansturende en opdrachtgevende rol heeft gespeeld in de drugsorganisatie. Naast deelname aan een criminele organisatie wordt hij verdacht van drugshandel en witwassen.

Strafzaak 'Hadamar'

De strafzaak, die de naam Hadamar heeft, gaat volgend jaar verder bij de rechtbank Amsterdam.