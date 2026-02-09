Man (20) opgepakt voor schietpartij Den Bosch

Zaterdagavond 7 februari hield de recherche op een locatie in het Gelderse Aalst een man aan die verdacht wordt van betrokkenheid bij een schietpartij in Den Bosch, op zondagochtend 23 november. 'Hij zit vast terwijl het onderzoek naar deze zaak verder gaat', zo laat de politie maandag weten.

'Al enige tijd in beeld'

Het gaat om een 20-jarige man zonder vast woonadres. De man was al enige tijd in beeld en kon zaterdag door goed recherchewerk onder leiding van het Openbaar Ministerie worden getraceerd en worden aangehouden. Medio december hielden we al een 19-jarige Bosschenaar aan in deze zaak. Deze man heeft enige tijd vastgezeten, maar werd door de rechter vrijgelaten lopende het onderzoek. Hij blijft wel onverminderd verdachte.

Knallen

In de vroege ochtend van die betreffende zondag werden omwonenden van de Weymouthstraat in ‘s-Hertogenbosch opgeschrikt door een aantal luide knallen. Deze knallen bleken schoten te zijn afkomstig uit een vuurwapen. Niemand raakte gewond.

Schotwond

Wel werd er een geparkeerde auto door meerdere kogels geraakt. Diezelfde dag werd op de Graafseweg in Den Bosch een auto beschoten, waarbij wel een inzittende geraakt werd en met een schotwond in het ziekenhuis terecht kwam.

Verband

De recherche onderzoekt beide incidenten en houdt rekening met een verband. Wat precies de rol is geweest van de nu en eerder aangehouden verdachte wordt onderzocht.