ME grijpt in na voetbalduel tussen FC Utrecht en Feyenoord

Confrontatie politie met voetbalsupporters

'Wat een voetbalfeest moest worden, eindigde zondagmiddag helaas met een confrontatie tussen voetbalsupporters en de politie. Die dag liepen de gemoederen na de wedstrijd tijdens de uitstroom van het publiek op. Daarbij probeerden Feyenoordsupporters uit te breken vanuit de parkeerplaats waar zij zich op dat moment bevonden', aldus de politie. De Mobiele Eenheid heeft hierbij ingegrepen met inzet van wapenstok en pepperspray. Hiervan gaan beelden rond op social media.

Informatie zwaar illegaal vuurwerk bij de Feyenoordsupporters

Voorafgaande aan het duel kreeg de politie meerdere keren informatie dat er zwaar (illegaal) vuurwerk bij de Feyenoordsupporters aanwezig zou zijn. Ze zouden dit tijdens het duel in het stadion af willen steken. Die informatie is voorafgaande aan de wedstrijddag gedeeld met beide clubs. Fouillering vindt in de basis plaats door de ontvangende club. Gelet op het informatiebeeld en met het oog op de veiligheid van personeel van FC Utrecht is ingezet tot een fouilleeractie op een specifiek deel van de supporters door de Mobiele Eenheid (ME). Daarbij is geen vuurwerk aangetroffen.

Afloop

Na afloop van het duel was de politie aanwezig bij de uitstroom van de bezoekers, zowel bij die van FC Utrecht als die van Feyenoord. Bij het vertrek van twintig personenauto’s met Feyenoord-supporters vanaf het specifieke parkeerterrein voor uit-supporters, werd een van de eerste voertuigen bekogeld. De inzittenden van de auto’s stapten uit en er ontstond een gevecht tussen twee groepen supporters.

'Incident direct in de kiem gesmoord'

Dankzij inzet van de ME kon dat incident direct in de kiem worden gesmoord. Een grote groep supporters van Feyenoord die op dezelfde locatie in de gereedstaande bussen zaten, verlieten daarop de bussen om zich te voegen bij de confrontatie. Vervolgens werd het hek, waarachter het incident met die supporters uit die personenauto’s plaatsvond, bestormd. Daarbij kwam een steward ernstig in het gedrang en dreigden de supporters door het openstaande hek heen te breken. Leden van de Mobiele Eenheid moesten de steward met geweld (inzet pepperspray en wapenstok) ontzetten en verdere escalatie voorkomen.

Geweldstoepassing

Hierna werd de supporters per megafoon gevorderd om terug in de bus te gaan om de situatie weer rustig te krijgen, maar sommige supporters weigerden om terug in de bus te gaan en bleven de confrontatie zoeken. De ME heeft daarom geweld gebruikt om hen terug in de bus te krijgen. Beelden van dat geweld (pepperspray en wapenstok) circuleren op (sociale) media. De beelden worden ook door de politie bestudeerd en maken deel uit van de reguliere evaluatie van grootschalig optreden.

Dreiging fors geweld tussen supportersgroepen

Aan deze fragmenten ging dus het nodige vooraf: er dreigde fors geweld tussen supportersgroepen, een hek werd bestormd waarbij veiligheidsfunctionarissen en ME’ers belaagd werden, wat met de nodige moeite beteugeld kon worden en daarbij geen gevolg gaven aan vorderingen om zich te verwijderen. Johan van Hartskamp, sectorhoofd politie Utrecht: 'Ik ben zeer verontwaardigd door de houding en het gedrag van deze bezoekers van de wedstrijd. Wat een voetbalfeest moet zijn, vraagt door steeds terugkerend gewelddadig gedrag om grootschalige inzet van de politie.

Aanhoudingen

De politie hield twee verdachten van 43 en 23 jaar uit Driebergen-Rijssenburg en Nieuwegein aan op verdenking van opruiing. Een derde verdachte, een man van 32 jaar uit Zeist, werd aangehouden vanwege het overtreden van een stadionverbod.