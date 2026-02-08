Politie onderzoekt autobrand Schenkeldijk Dordrecht

In de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 februari is een auto bij sportcomplex Schenkeldijk in Dordrecht in brand gestoken. De politie onderzoekt de autobrand en komt graag in contact met mensen die deze nacht in de buurt van het sportcomplex zijn geweest en de auto hebben zien branden of een verdachte situatie hebben gezien.

Zondagochtend kreeg de politie melding van een auto-inbraak. Een melder zag de auto staan met een ingeslagen ruitje. Pas daarna bleek dat in de auto brand had gewoed. Het is onbekend hoe laat deze brand is ontstaan.

De politie komt graag in contact met omwonenden, voorbijgangers of eventuele bezoekers van het sportcomplex die iets gezien of gehoord hebben. Of als u in de omgeving woont en u heeft deurbelcamerabeelden waar iets verdachts op staat, vragen wij u contact op te nemen. Dat kan via 0900-8844, het tipformulier op deze pagina of als u liever anoniem wilt blijven via 0800-7000.

Sinds begin januari hebben in Dordrecht meerdere autobranden plaatsgevonden. De politie doet onderzoek naar de branden; in alle gevallen sluiten ze niet uit dat de branden zijn ontstaan door brandstichting.