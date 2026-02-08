Van zonnig naar herfstachtig en daarna winterse buien

Aanvankelijk is het regionaal zonnig en zacht met 9 tot 11 graden. Alleen in het noordoosten is het bewolkt en met 3 tot 7 graden kouder. Halverwege de week is het grijs, nat en zacht met ook in het noordoosten voor het eerst in drie weken weer 9 graden. Later in de week daalt de temperatuur naar 4 tot 7 graden. Af en toe schijnt de zon, maar er zijn ook buien en deze kunnen winters zijn met natte sneeuw. ’s Nachts kan het regionaal vriezen en moeten we rekening houden met mogelijke gladheid.

Tot en met maandag blijft het droog en vooral in het zuiden zijn er flinke zonnige perioden. Met weinig wind en 9 tot 11 graden lijkt het al een beetje op lente. Ook in het midden van het land schijnt regelmatig de zon, maar in het noorden valt de hoeveelheid zon tegen en wordt het 4 tot 7 graden.

Dinsdag begint aardig en op veel plaatsen schijnt een tijdje de zon. Vanuit het westen raakt het bewolkt en in Zeeland valt daarna de eerste regen. Het wordt 7 tot 10 graden, alleen op de Wadden is het een graad of 5 door koude wind van zee. In de avond gaat het op steeds meer plaatsen regenen en dat is het begin van een grijze en natte periode van een paar dagen.

Nat en zacht

Woensdag en donderdag krijgen we de zon niet of nauwelijks te zien en daarbij regent het vaak. Het natte weer gaat wel samen met zachte lucht. Woensdag wordt het ook in het noordoosten 9 graden en dat is voor het eerst in ruim drie weken tijd. In het zuiden wordt het zo’n 12 graden. Er steekt een matige en aan de kust soms vrij krachtige zuidwestenwind op.

Opnieuw kouder met winterse buien

Later in de week draait de wind naar het noordwesten. Het natte en zachte weer maakt plaats voor een wisseling van buien en droge perioden met wat zon. Daarbij wordt het kouder en in het weekend is het 4 tot 7 graden in de middag en ’s nachts gaat het binnenland licht vriezen. De buien worden winters met niet alleen regen, maar ook natte sneeuw, dus we zullen ook rekening moeten houden met gladheid.