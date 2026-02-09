Meer asielaanvragen afgewezen in 2025

In 2025 zijn 56 procent meer asielaanvragen afgewezen dan een jaar eerder. Ook zijn 27 procent (5,6 duizend) minder eerste besluiten genomen over een asielverzoek. Dit meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over asielbesluiten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In 2025 heeft de IND 15,6 duizend eerste asielbesluiten genomen over een asielaanvraag. Anders dan in voorgaande jaren zijn er iets meer asielaanvragen afgewezen (8,1 duizend) dan toegewezen (7,4 duizend). Vooral in het tweede halfjaar zijn meer aanvragen afgewezen. Deze cijfers zijn samengesteld ten behoeve van EU-statistieken en gaan uit van EU-definities.

Minder asielvergunningen toegewezen

In 2025 zijn 70 procent minder asielaanvragen toegewezen op grond van subsidiaire bescherming vergeleken met een jaar eerder. Dit is een vorm van bescherming voor mensen die niet in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus, maar wel ernstige risico’s lopen bij terugkeer naar hun land van herkomst. In 2025 kregen 2,9 duizend mensen een asielvergunning op basis van subsidiaire bescherming, 7,0 duizend minder dan een jaar eerder.

Ook zijn 35 procent minder asielaanvragen toegewezen op grond van de vluchtelingenstatus. 3,4 duizend vluchtelingen kregen een asielvergunning, 1,9 duizend minder dan een jaar eerder. Er zijn 35 procent meer asielaanvragen toegewezen aan mensen op grond van humanitaire bescherming. Dit zijn mensen die bescherming krijgen vanwege schrijnende persoonlijke omstandigheden en niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst.