Drie tieners aangehouden na mishandeling en bedreiging met vuurwapen in Uithoorn

Een meisje uit Uithoorn is zondag mishandeld en bedreigd met een vuurwapen op het Zijdelwaardplein in Uithoorn. 'Het slachtoffer raakte hierbij gewond', zo meldt de politie maandag.

Rechercheonderzoek

'Twee jongens (11 en 14) uit Amstelveen en een 12-jarig meisje uit Uithoorn zijn zondag 8 februari 2026 aangehouden. Het vuurwapen gelijkende voorwerp is aangetroffen en in beslag genomen. De recherche heeft de zaak in onderzoek', aldus de politie.

'Langlopend conflict'

Rond 14.45 uur wordt een meisje als zij de supermarkt verlaat door drie bekenden, twee jongens en een meisje, aangesproken en onder dwang meegenomen. Het gaat over een langlopend conflict tussen hen. Als het meisje niet doet wat ze willen, wordt zij met een vuurwapen gelijkend vuurwapen bedreigd en meerdere keren hard op haar hoofd geslagen. De verdachten slaan hierna op de vlucht.

Aangehouden

Agenten starten een zoekactie en treffen bij een horecagelegenheid aan de Marijnenlaan de drie verdachten aan. Ze worden aangehouden, waarbij bij één van hen het vuurwapen gelijkende vuurwapen wordt aangetroffen. Ze worden daarna overgebracht naar een cellencomplex, waar ze worden voorgeleid bij de Hulpofficier van Justitie. De 11-jarige wordt hierna, gezien zijn leeftijd, overgedragen aan zijn ouders. De andere twee worden ingesloten. Later blijkt uit onderzoek dat het een nep-vuurwapen betreft.