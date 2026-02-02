Persoon overleden na aanrijding door politieauto bij Leeuwarden

Op zondag 1 februari heeft er op de N31 bij Leeuwarden een ernstig ongeval plaatsgevonden. 'Een persoon kwam om het leven na een aanrijding met een politieauto', zo meldt de politie.

N31

Het ongeval vond rond 4:45 uur plaats op de N31 bij Leeuwarden. Hierbij waren een persoon en een politieauto van de Eenheid Noord-Nederland betrokken. Voorlopige bevindingen van het onderzoek van de Rijksrecherche zijn dat de betrokken agenten geen verdachten zijn in het onderzoek.

VOA

Het verdere onderzoek naar de toedracht van het ongeval wordt gedaan door de VOA (Verkeersongevallenanalyse) van de Eenheid Oost-Nederland.