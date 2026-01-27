Dit zijn de winnaars van de Parkvakanties Awards 2026

Het was dit jaar de tweede editie van de Parkvakanties Awards, ook wel de Oscars onder de vakantieparken genoemd. Er kon gestemd worden op genomineerde parken in 18 categorieën. Nieuw dit jaar waren de categorieën 'Vakantiepark nieuw', 'Vakantiepark toegankelijk' en 'Leukste uitje van Nederland'.

Blije gezichten

De awards werden op ieder park uitgereikt door het team van Parkvakanties. Ze werden blij in ontvangst genomen door de parkmanagers, die de awards ook zien als echte publieksprijzen. Enkele parken ontvingen voor de tweede maal een Parkvakanties Award, zoals Recreatiepark De Leistert in de categorie ‘Vakantiepark met binnenspeeltuin’. De award voor ‘Vakantiepark in de natuur’ ging naar Landal Landgoed 't Loo, gelegen aan de rand van de Veluwe.

Parkvakanties oprichter Laurens Taekema: “Dat er zo massaal gestemd is en dat iedereen in de branche zo enthousiast reageert, bevestigt duidelijk het bestaansrecht van onze awards. In veel categorieën was het tot het eind toe erg spannend.”

Landal wint zeven awards

Aanbieder Landal was dit jaar wederom de grote winnaar. Er mochten maar liefst zeven Landal-parken een award in ontvangst nemen. Vorig jaar waren dat er nog vier, maar door de samensmelting met Roompot is het aantal vakantieparken van Landal flink uitgebreid. Niet geheel onverwacht ging de award voor populairste aanbieder dan ook naar Landal. De prestigieuze award voor ‘Vakantiepark met zwemparadijs’ ging dit jaar eveneens naar Landal (Het Vennenbos) en de winnaar in de categorie ‘Vakantiepark nieuw’ ging naar Landal Waterpark Oudehaske in Friesland.

Hof van Saksen gooit weer hoge ogen

Luxe resort Hof van Saksen in Drenthe wist opnieuw meerdere awards in de wacht te slepen. Van de vier nominaties werden er drie verzilverd, te weten ‘Vakantiepark luxe’, ‘Vakantiepark met wellness’ en ‘Vakantiepark met restaurant’. Een bijzondere prestatie die general manager Frank Bulthuis zeer tevreden stemde: ‘Wat een mooi begin van het jaar. Ik ben onwijs trots op het team en dit hele mooie resultaat.”

De bijzondere award voor ‘Leukste uitje van Nederland’ werd gewonnen door De Efteling en in het buitenland vielen Pairi Daiza Resort (België) en Landal Hochwald (Duitsland) in de prijzen.

Alle winnaars en genomineerden voor de Parkvakanties Awards 2026 zijn te vinden op: https://www.parkvakanties.nl/awards/2026/.

