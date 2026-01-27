F-35’s trainen vanaf luchthaven Schiphol

Vier F-35-gevechtsvliegtuigen en een NAVO-tank- en transportvliegtuig opereren vandaag en morgen vanaf de luchthaven Schiphol. Zo traint de Koninklijke Luchtmacht om in oorlogstijd onafhankelijk van militaire bases te opereren.

De toestellen stijgen een aantal keren op. Na een trainingsmissie boven de Noordzee keren de F-35’s terug naar de luchthaven. Hier worden ze onder meer voorzien van brandstof en oefenbewapening voor de volgende vlucht.

Flexibel optreden

“Bij dreiging of een conflict wil je zo flexibel mogelijk optreden om onze inzetbaarheid te garanderen”, vertelt detachementscommandant luitenant-kolonel-vlieger Pascal Smaal. “Door tijdens deze oefening, Avatar genaamd, nauw samen te werken met civiele partners, raken we bekend met elkaars werkwijzen. Daarbij kijken we of ons concept van inzet vanaf een civiele luchthaven werkt.”

Volgens Smaal vergt oefenen op een drukke luchthaven veel coördinatie. “Onze doelstelling is om veilig te werken en bovendien te trainen zonder impact op het vliegverkeer van Schiphol. De reiziger merkt er in die zin niets van.” In de omgeving kan wel het geluid van de gevechtsvliegtuigen merkbaar zijn, maar dit is van tijdelijke aard.

Draaiboek

“In geval van crisis of in oorlogstijd hebben we mogelijk geen toegang tot onze eigen vliegvelden”, benadrukt plaatsvervangend luchtmachtcommandant generaal-majoor Robert Adang. “Dan zouden we kunnen rouleren tussen vliegvelden om zo onvoorspelbaar mogelijk op te treden. In zo’n geval speelt een grote luchthaven als Schiphol een grote rol in onze operatie, ook als logistiek knooppunt.”

Weerbaarheid

Het bewaken van de nationale veiligheid is niet enkel een verantwoordelijkheid van Defensie, maar van de gehele maatschappij. Daarom werkt Defensie Avatar nauw samen met Schiphol, maar ook met onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Luchtverkeersleiding Nederland, de gemeente Haarlemmermeer en de Koninklijke Marechaussee.

Adang spreekt van een complex proces: “Maar juist door te oefenen, creëren we het draaiboek. Hoe organiseer je bijvoorbeeld de logistiek en de beveiliging? Dat ervaren we tijdens deze training. Zo zijn we samen voorbereid op en weerbaar bij een mogelijk conflict in de toekomst.”

Het is van groot belang deze oefening samen met een civiele partner zoals Schiphol te draaien, geeft staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman aan. “Een weerbare samenleving is namelijk meer dan alleen een sterke krijgsmacht, het conflict van vandaag de dag gaat ook over doorzettingsvermogen en daar heb je civiele partners hard voor nodig. Door deze oefening laten we zien dat die samenwerking er is. Mooi dat Amsterdam ook haar verantwoordelijkheid pakt in het versterken van onze militaire weerbaarheid.”