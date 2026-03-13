Hof: Camping mag jaarplaatsen huurders opzeggen zonder schadevergoeding

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft uitspraak gedaan in de zaak die een belangenvereniging en huurders van een jaarplaats hebben aangespannen tegen camping De Scheepsbel in Doornspijk. 'Het hof oordeelt dat de opzegging van de huurovereenkomst door De Scheepsbel rechtsgeldig is', zo laat het gerechtshof vrijdag weten.

Jaarplaats binnen 6 maanden ontruimen

'De huurders moeten daarom hun jaarplaats binnen zes maanden ontruimen. De schadevergoeding die de huurders eisten vanwege hun investeringen in de jaarplaats en de kosten van ontruiming is afgewezen', aldus het gerechtshof.

Aanleiding

Op camping De Scheepsbel worden plaatsen verhuurd waarop huurders gedurende het hele jaar een chalet of caravan hebben staan. Sommige huurders staan er al meer dan 20 jaar. De Scheepsbel is in 2021 overgenomen door het Franse bedrijf Capfun. Omdat de huurders geen schriftelijke huurovereenkomst wilden tekenen met de nieuwe eigenaar, heeft De Scheepsbel de huurovereenkomsten opgezegd. De huurders vonden dat onterecht want ze wilden vasthouden aan hun mondelinge huurovereenkomsten. Bovendien wilden zij een schadevergoeding als zij hun jaarplaats zouden moeten ontruimen. In de loop van de jaren is er door de huurders namelijk veel geïnvesteerd in hun campingplaats, wat ze bij een ontruiming kwijt zouden zijn.

Opzegging geldig en niet onaanvaardbaar

De wet zegt dat de verhuurder van een jaarplaats op een camping (onbebouwde grond) geen reden hoeft te geven om de huurovereenkomst te mogen opzeggen. In uitzonderingssituaties kan het opzeggen echter toch onredelijk zijn (onaanvaardbaar). Volgens het hof is dat hier niet zo. Het is terecht dat De Scheepsbel in plaats van mondelinge huurovereenkomsten uniforme schriftelijke overeenkomsten met alle huurders wilde afsluiten. De voorwaarden van de nieuwe contracten zijn bovendien op onderdelen gunstiger dan de wet en de bestaande mondelinge afspraken. De huurders hebben vervolgens zelf de keuze gemaakt om niet in te gaan op het aanbod van De Scheepsbel. Daarbij komt dat De Scheepsbel een opzegtermijn van 15 maanden heeft aangehouden en een tegemoetkoming in verplaatsingskosten heeft aangeboden. De wet geeft geen recht op een schadevergoeding als de huurovereenkomst van onbebouwde grond wordt opgezegd. De opzegging is daarom geldig ook zonder aanbod van een schadevergoeding.

'Niet in strijd met Europese Richtlijnen'

De huurders hebben ten slotte nog aangevoerd dat zij recht hebben op de consumentenbescherming die in verschillende Europese Richtlijnen staat, maar het hof ziet dat anders. Die Richtlijnen zijn namelijk niet van toepassing omdat de opzegging in de wet is geregeld en (bij één specifieke Richtlijn) omdat rechten op onroerend goed zijn uitgezonderd.

Huurprijsverhogingen waren onterecht

De huurders hebben ook aangekaart dat De Scheepsbel zowel in 2022 als in 2023 onterecht de huurprijs heeft verhoogd met 9,9%. Daarin krijgen de huurders gelijk: De Scheepsbel was niet bevoegd om de huurprijs te verhogen, want dat was niet afgesproken. Bovendien was de huurprijsverhoging niet transparant, omdat onduidelijk was waarom de prijs werd verhoogd en hoe de hoogte van de nieuwe huurprijs werd bepaald. De huurders hadden deze huurprijsverhoging dus niet hoeven te betalen.