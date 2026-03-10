Politie pakt twee mannen uit Arnhem op in omvangrijk sextortion onderzoek

In een onderzoek naar meerdere aangiftes rond sextortion zijn dinsdag 10 maart twee verdachten aangehouden. 'Het zijn mannen van 22, beiden uit Arnhem. Ze worden verdacht meerdere slachtoffers te hebben afgeperst', zo meldt de politie vandaag.

Datingapps

'De slachtoffers kwamen met de verdachten in contact via verschillende datingapps. Hier veranderde een leuk opgebouwd contact in bedreigingen en afpersingen', aldus de politie.

Sextortion

Het fenomeen sextortion is een groeiend probleem. Daders maken zowel mannelijke als vrouwelijke slachtoffers, ze spelen in op angst en schaamte. Het motief kan van seksuele- of financiële aard zijn. Mannen worden vaak het slachtoffer van sextortion waarbij een financieel motief speelt.

Geldezels

In het onderzoek van het Digi Crime Team Twente is zicht op een aanzienlijk bedrag. Verschillende geldezels zijn verantwoordelijk geweest voor het ophalen van het geld. Meer aanhoudingen in dit onderzoek zijn dan ook niet uitgesloten.

Roze in Blauw

Vanwege angst en schaamte, vinden veel slachtoffers van sextortion het moeilijk om aangifte te doen. Toch roept de politie op om wel aangifte te doen, want deze kunnen daadwerkelijk leiden tot aanhoudingen. Slachtoffers van sextortion die zich identificeren als LHBTIQ+, hebben de mogelijkheid voor ondersteuning contact op te nemen met Roze in Blauw.