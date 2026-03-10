Korpsleiding biedt excuses aan en trekt brieven in

Alle politiemedewerkers hebben een mail ontvangen met een persoonlijk bericht van de korpsleiding over het onderzoek naar het raadplegen van de systemen in de zaak van Lisa. De korpsleiding biedt haar excuses aan en trekt de brieven naar de betrokken collega’s in.

Het onderzoek naar de raadpleging van de systemen heeft veel collega’s geraakt, erkennen korpschef Janny Knol en plaatsvervangend korpschef Wilbert Paulissen. ‘We hebben het niet goed gedaan. Dat spijt ons.’

Er is volgens de korpsleiding om goede redenen een onderzoek gestart naar het onnodig raadplegen van politiesystemen. ‘Er waren zeer concrete signalen over onterechte bevragingen en er is vertrouwelijke informatie over het onderzoek in de media beland.’

In het proces dat volgde, zijn fouten gemaakt, erkent de korpsleiding: ‘We hadden eerst het gesprek moeten aangaan in plaats van direct een brief uit te reiken. Door onze manier van communiceren voelden veel collega’s zich bij voorbaat veroordeeld. Bij politiemensen leidde dat tot het gevoel dat er twijfel is over hun professionaliteit. En over hun integriteit. Dat doet pijn. Die pijn, die begrijpen we. En daarvoor bieden we excuses aan.’

De korpsleiding heeft daarom besloten om de brieven in te trekken. ‘De gesprekken gaan door, de collega’s worden hiervoor persoonlijk benaderd door hun leidinggevende. Collega’s die een brief hebben ontvangen, kunnen deze als niet verzonden beschouwen.’

De gesprekken zijn volgens korpsleiding bedoeld om de context van de bevragingen vast te stellen en om bewustwording over zorgvuldige omgang met politie-informatie te vergroten.