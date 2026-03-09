Nepagent cel in voor meerdere oplichtingen, vooral bij ouderen

De rechtbank Arnhem heeft een 26-jarige man uit Breda veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden, waarvan tien voorwaardelijk. 'De man maakte zich met name schuldig aan vier oplichtingen en 3 pogingen daartoe', zo meldt de rechtbank.

'Politiemedewerker'

'Het ging om zogenoemde babbeltrucs, oudere mensen worden gebeld door iemand die zich voordoet als politiemedewerker. Bij de oplichtingen en pogingen daartoe waren meerdere personen betrokken. De 26-jarige man is de enige dader die tegen de lamp liep en vervulde de rol van ophaler', aldus de rechtbank Arnhem.

Oudere mensen gebeld

De delicten vonden plaats tussen 31 mei en 25 juni 2024. Het ging hierbij om zogenoemde babbeltrucs, waarbij oudere mensen worden gebeld door iemand die zich voordoet als politiemedewerker. De vermeende agenten vertelden aan de slachtoffers dat er veel inbraken in de buurt waren gepleegd en dat hun naam op een lijst van criminelen was aangetroffen. Vervolgens vroegen ze dan of er geld dan wel sieraden in de woning waren. Zodra de slachtoffers bevestigend antwoordden zou een collega-agent langskomen om die goederen veilig te stellen. Dit leidde ertoe dat slachtoffers in goed vertrouwen zijn of haar waardevolle bezittingen afgaven.

Op heterdaad gearresteerd

De 26-jarige man werkte bij de oplichtingen samen met andere personen, die tot nu toe onbekend zijn gebleven. De 26-jarige man had de rol om de waardevolle spullen bij de slachtoffers thuis op te halen. In een paar gevallen in deze strafzaak kreeg een slachtoffer argwaan. In één geval waarschuwde iemand tijdig de echte politie waardoor de Brabander in de woning van het slachtoffer op heterdaad kon worden gearresteerd.

Zwaarder delict dan inbraak

De rechtbank overweegt in lijn met een eerdere uitspraak van 12 september 2025- U verlaat Rechtspraak.nl dat oplichting via een babbeltruc - waarbij de slachtoffers via de telefoon en in hun woning geconfronteerd worden met de daders - een zwaarder delict is dan een woninginbraak. Aan de hand van lijsten met namen en persoonsgegevens - die vaak worden verkregen door het illegaal hacken van gegevensbestanden van instellingen en bedrijven en daarna worden verkocht via het dark web – selecteren daders personen met een hoge leeftijd.

Vooral ouderen

De slachtoffers moesten vooral oud zijn. Met de babbeltruc probeerde de nepagenten hun vertrouwen te winnen. Het slachtoffer gaf in goed vertrouwen geld en waardevolle spullen mee. De rechtbank oordeelt vanwege de grote impact die de daden van de man en zijn mededaders hadden en kijkend naar de rol die de man uit Breda vervulde als ophaler, per voltooide oplichting als uitgangspunt een gevangenisstraf van vijf maanden passend.

Geen oog voor impact slachtoffers

De rechtbank vindt het hoogst verwerpelijk dat de daders hiervoor bewust slachtoffers op hoge leeftijd kozen. Zij maakten misbruik van het vertrouwen dat de slachtoffers in de politie hebben. De man handelde op dat moment schaamteloos en ging keer op keer op aangeven van zijn mededaders naar een woning toe. Vervolgens nam hij met een ongehoorde brutaliteit van deze bejaarde slachtoffers alles van waarde mee. De 26- jarige man en de mededaders hebben er kennelijk geen moment over nagedacht wat voor impact hun handelen op de slachtoffers zou kunnen hebben.

Politieshirt aangetrokken

De man uit Breda liet zich keer op keer weer verleiden om een politieshirt aan te trekken en bij onschuldige gezagsgetrouwe mensen aan te bellen en hun bezittingen af te troggelen. Volgens de rechtbank zijn de delicten zo ernstig dat alleen kan worden volstaan met een forse deels onvoorwaardelijke celstraf.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man een aanzienlijke vergoeding betalen voor de schade die is ontstaan bij de diverse slachtoffers. Het gaat hier om een totaalbedrag van 113.985 euro aan materiële schade. Aan immateriële schade moet de man een totaalbedrag van 4.000,- euro betalen. Mochten zijn mededaders nog worden opgespoord en berecht dan moeten ook zij een stuk van deze vergoedingen betalen.