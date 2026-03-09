Game over voor 100 nepagenten, pasophalers en helpdeskfraudeurs

Met de zogenoemde 'Game Over?!-campagne' willen politie en OM in één keer een harde klap toebrengen aan de uitvoerders van de oplichtingspraktijken. De verdachten zijn eerst te zien met blur, zodat ze zichzelf kunnen melden. Doen ze dat niet, dan zijn ze vanaf 23 maart herkenbaar te zien, totdat hun identiteit is vastgesteld.

In 2025 steeg het aantal incidenten met nepagenten naar ruim 13.000. Het aantal (bank)helpdeskfraude zaken was nog vele malen groter. Slachtoffers zijn meestal kwetsbare ouderen en de impact op hen is enorm. Veel jongeren die zich met deze vorm van criminaliteit inlaten zien dit als een spel. Onderling wordt er veel gesproken over F-Game (fraude spel). Mensen oplichten en fraude plegen zijn geen spelletjes maar serieuze misdrijven. Oplichtingspraktijken hebben een enorme impact op, vaak oudere, slachtoffers. Het vertrouwen in de medemens en instanties raken ze hierdoor volledig kwijt. Veel slachtoffers doen uit schaamte geen aangifte.