Bontenbal voert met CDA Groningen actie voor kleine ondernemers tegen reclamebelasting

CDA-leider Henri Bontenbal voerde zaterdag met CDA Groningen actie voor lokale ondernemers in de stad. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen sprak hij met winkeliers over de toenemende regeldruk op het midden- en kleinbedrijf. Met een ludieke campagneactie maakte het CDA symbolisch reclame voor ondernemers in de binnenstad, om hen zo letterlijk in het zonnetje te zetten.

Tijdens het bezoek spraken het CDA Groningen en Bontenbal zich kritisch uit over de reclamebelasting die de gemeente Groningen heft op onder meer bestickering van winkelruiten. Volgens ondernemers zorgt de maatregel voor extra kosten en onnodige regeldruk.

Henri Bontenbal: “Ondernemers maken onze binnensteden levendig en aantrekkelijk. Daarom zet het kabinet mede door het CDA in op minder regels en ruimte voor ondernemers, verenigingen en de samenleving zodat zij hun plezier terugkrijgen. Met CDA Groningen is er lokaal een keuze om hetzelfde te doen.”



Bontenbal bezocht onder meer Riemer Boekhandel en Vulpenwereld, waar hij met ondernemers sprak over stijgende kosten, toenemende regeldruk en gemeentelijke maatregelen die het ondernemen ingewikkelder maken.



Voor de Groningse CDA-lijsttrekker Jalt de Haan is de reclamebelasting een doorn in het oog en een belangrijk speerpunt voor deze verkiezingen. “Met de reclamebelasting voor iets heel gewoons als een aantrekkelijke winkelruit worden kleine ondernemers de melkkoe van de gemeente. Het is hoog tijd dat Groningen weer een bestuur krijgt dat lokale ondernemers de ruimte geeft.”



Op 18 maart kunnen Groningers naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad.