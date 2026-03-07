Zeer grote brand bij opslag gevaarlijke stoffen in Farmsum

Bij een bedrijf in het Groningse Farmsum dat opslag van gevaarlijke stoffer verzorgd is zaterdagochtend een zeer grote brand uitgebroken.

De brand zou woeden op het dak van het bedrijf en de brandweer is meer zeer veel materieel uitgerukt. Zoals het nu lijkt zal men vooral met schuim proberen de brand onder controle te krijgen.

Er is een Grip 2 situatie afgekondigd zodat hulpdiensten in korte lijnen met elkaar kunnen communiceren.

