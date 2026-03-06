Integrale controle bij Nederlands-Duitse grens Oldenzaal

Bij een grootschalige controle aan de grens met Duitsland heeft de politie afgelopen donderdag honderden voertuigen en vrachtwagens gecontroleerd. Op de internationale treinen in het grensgebied werden nog eens honderden passagiers gecontroleerd. De samenwerking tussen onder andere de Nederlandse en Duitse politie en Douane, Belastingdienst en de Koninklijke Marechaussee was met name gericht op de aanpak van ondermijning, zoals drugssmokkel, voertuigcriminaliteit, accijnsfraude en vuurwerk.

Alle grensovergangen tussen de A1 bij Oldenzaal en de grensovergang bij Dinxperlo werden, aan beide kanten, gedurende een aantal uur gecontroleerd. Daarnaast werd ook het treinverkeer tussen Hengelo - Bad Bentheim, Enschede - Gronau en Arnhem - Emmerich in de actie meegenomen.

Resultaten

Tijdens de controle werden bij 22 personen, zowel in de trein als op de weg, verdovende middelen aangetroffen, zoals amfetamine, marihuana, crack en Crystal meth.

Vijftien personen zijn bekeurd voor het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en er werden diverse openstaande gelboetes geïnd. Eén voertuig werd in beslag genomen omdat een openstaande geldboete niet betaald kon worden.

Inbeslagname voertuigen

Een persoon reed in een gestolen voertuig. Hij werd aangehouden en het voertuig in beslag genomen. Ook werden twee zogenoemde spookvoertuigen aangetroffen. Voertuigen die niet op naam staan. Deze werden eveneens in beslag genomen. De belastingdienst nam nog eens zeven voertuigen in beslag voor het niet kunnen betalen van openstaande belastingschulden. Zij inden 54.000 euro na 44 ANPR-hits.

Grote hoeveelheden geld

Bij meerdere personen werden grote hoeveelheden geld aangetroffen. Naar de herkomst van dat geld wordt nader onderzoek gedaan.

Rijbewijs ingenomen

Bij een bestuurder werd het rijbewijs ingenomen na gevaarlijk rijgedrag. Hij moet zich hier later voor verantwoorden. Het Openbaar Ministerie bepaalt hoelang het rijbewijs ingenomen blijft.

Controle vrachtwagens

Ook bij vrachtwagens werden 18 keer onrechtmatigheden geconstateerd. Zo werd zeven keer het rijtijdenbesluit geschonden. Waren zes vrachtwagens over- of te hoog beladen, werd er drie keer geen tol betaald en in twee gevallen was er sprake van illegale afvaltransport zonder de benodigde vergunningen.

Wet wapens en munitie

In twee gevallen werd er gecontroleerd op de wet wapens en munitie. Hierbij bleken de vergunningen niet op orde.

Illegaal tabak en vuurwerk

In twee gevallen werden er in voertuigen illegaal tabak en vuurwerk aangetroffen.

Identiteitsbewijzen

Vijf personen, afkomstig uit Duitsland, konden geen geldig identiteitsbewijs tonen en werden aan de grens teruggestuurd.

Verkeersovertredingen

Tientallen bestuurders kunnen een bekeuring tegemoet zien na diverse geconstateerde verkeersovertredingen.