Man (41) omgekomen bij frontale aanrijding scooters in Maastricht

Een 41-jarige man uit Maastricht is donderdagavond om het leven gekomen bij een ongeluk op de Lage Frontweg in Maastricht. 'Daar vond rond 19.00 uur een frontale aanrijding plaats tussen twee scooters', zo meldt de politie vrijdag.

Gereanimeerd

'In eerste instantie werd het slachtoffer nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het 41-jarige slachtoffer kwam te overlijden. De bestuurder van de andere scooter is ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar raakte niet gewond. De toedracht van het ongeluk wordt verder onderzocht.