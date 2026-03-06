CBS: Omzet in auto- en motorbranche in 2025 gedaald

De omzet in de auto- en motorbranche is over 2025 met 2,6 procent gedaald ten opzichte van 2024. Dit meldt het CBS vrijdag.

Positief gestemd

'Vooral bij de importeurs en in de zwaardere bedrijfsautobranche was er een omzetdaling. Wel zijn ondernemers in de auto- en motorbranche positief gestemd over het eerste kwartaal van 2026. Dit is voor het eerst in ruim vier jaar', aldus het CBS op basis van de laatste cijfers.

Grootste omzetverliezen

Importeurs (-9,3 procent) en de zwaardere bedrijfsautobranche (-6,4 procent) hadden de grootste omzetverliezen. Dit terwijl de omzetten in de jaren ervoor nog stegen. De verkoop van zwaardere bedrijfswagens daalde in 2025 met ruim 37 procent. De grootste afname is te zien in het vierde kwartaal. Toen zijn er vergeleken met een jaar eerder 58,6 procent minder zwaardere bedrijfswagens verkocht. Bij de zwaardere bedrijfsautobranche was de omzet het laatste kwartaal 11,0 procent lager dan het jaar ervoor.

Omzetdaling handel en reparatie van personenauto’s ondanks stijging autoverkopen

De grootste deelbranche, handel en reparatie van personenauto’s, boekte 1,8 procent minder omzet dan in 2024. Het aantal verkochte auto’s is wel iets gestegen, met zo’n 1,7 procent. Er werden vooral meer elektrische auto’s (+18,1 procent) en hybride auto’s (+9,8 procent) verkocht.

50% meer elektrische en 50% minder benzine auto's verkocht

Van volledig elektrische auto’s zijn er in het laatste kwartaal bijna de helft meer verkocht dan een jaar eerder. Van auto’s met een benzinemotor bijna de helft minder.

Positief sentiment voor het eerst in vier jaar

Ondernemers in de auto- en motorbranche zijn voor het eerst in ruim vier jaar wel weer positief over het komende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen in de auto- en motorbranche is 5,8 in het eerste kwartaal van 2026. Ondernemers zijn positiever over de verwachting van het economisch klimaat (9,6) dan over de ontwikkeling van het economisch klimaat (2,1). In het begin van 2025 was het ondernemersvertrouwen -12,5.

Het sentiment van ondernemers in de auto- en motorbranche is positiever dan het sentiment van veel andere bedrijfstakken. Alleen in de branche Informatie en Communicatie zijn ondernemers positiever. Een jaar eerder viel de stemmingsindicator in de auto- en motorbranche nog een stuk lager uit dan de meeste andere bedrijfstakken.