Meerdere gewonden, brand en veel schade na explosie portiekwoning Amsterdam

De politie is op zoek naar verdachten nadat er vannacht een explosief is afgegaan bij een portiekwoning in de Herculesstraat. 'Door de explosie en de daaropvolgende brand, in de nacht van donderdag 5 maart op vrijdag 6 maart 2026, raakten meerdere personen gewond, moesten anderen worden gered en ontstond veel schade', zo meldt de politie vrijdag.

7 gewonden naar ziekenhuis gebracht

'Meerdere bewoners van het complex zijn door de politie en brandweer uit hun woningen gehaald. Slachtoffers zijn ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken, waarbij zeven personen voor verder onderzoek naar het ziekenhuis zijn gebracht. De recherche doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht', aldus de politie.

Twee wegrennende jongens

Rond 02.00 uur klonk er een harde knal in de Herculesstraat. Getuigen zagen vervolgens rook uit een portiek van de woningen komen en twee jongens wegrennen in de richting van de Marathonweg. Kort daarna stond de gehele portiek in brand.

Chaotische situatie

Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen zij een chaotische situatie aan. Het portiek van meerdere woningen was ingestort en stond in brand, waardoor bewoners hun huis niet meer konden verlaten. Aan de achterzijde van de woningen hielpen agenten bewoners in veiligheid door een ladder tegen een woning te plaatsen en hen naar beneden te begeleiden. Ook andere bewoners en hun huisdieren werden door de brandweer gered. Uiteindelijk zijn alle bewoners uit de woningen gehaald en geëvacueerd. Meerdere personen zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, van wie zeven voor verder onderzoek naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

Getuigenoproep

Forensische Opsporing en de recherche doen onderzoek. De recherche komt dan ook graag in contact met getuigen van deze explosie. Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Explosies

Amsterdam kent veel incidenten met explosieve voorwerpen. Dat is zorgelijk, want de gevaarsetting voor ondernemers, omwonenden, voorbijgangers én hulpverleners ter plaatse is vanzelfsprekend groot. Zwaar illegaal vuurwerk, jerrycans met brandbaar vloeistof of zelfgemaakte explosieven horen niet thuis in de openbare ruimte - waar volop gewerkt en geleefd wordt - en zorgen voor levensgevaarlijke situaties. Dat moet stoppen. De politie werkt er hard aan om verdachten op te sporen die bij deze vorm van excessief geweld betrokken zijn. Dit heeft al geleid tot meerdere aanhoudingen, veroordelingen en forse gevangenisstraffen. Maar om de daders op te sporen heeft de politie buurtbewoners hard nodig. Zij kennen hun wijk tenslotte het beste. Ook als er iets niet klopt in het straatbeeld, valt dat hen als eerste op. Informatie doorgeven aan de politie is daarom van cruciaal belang.