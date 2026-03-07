Twee inbrekers op heterdaad betrapt in Breda

De politie hield zaterdag 7 maart, in de nacht, twee verdachten aan wegens inbraak. Dit gebeurde bij een bedrijf aan de Riethil in Breda.

Rond 02.00 uur kwam er een melding van een inbraak binnen. Agenten gingen er direct naartoe.

Een verdachte stond buiten te wachten en ging er vandoor toen hij de politie zag, maar agenten wisten hem al snel aan te houden. De andere verdachte bevond zich op dat moment nog in het pand en is om 02.17 uur aangehouden. Het gaat om twee mannen met een onbekend woon- of verblijfplaats. Beide verdachten worden nog verhoord.