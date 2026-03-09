Elektriciteitsproductie en uitvoer op recordniveau

In 2025 produceerden energiebedrijven en andere producenten 132 miljard kWh elektriciteit. Niet eerder was dit zoveel. Na een jarenlange daling nam de productie uit fossiele bronnen weer toe. Ook werd meer geproduceerd uit zonne-energie. De uitvoer van elektriciteit bereikte ook een piek. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

De afgelopen tien jaar is de elektriciteitsproductie sterk toegenomen. In 2025 produceerden energiebedrijven en andere producenten, zoals exploitanten van wind- en zonneparken en huishoudens met zonnepanelen, een kwart meer elektriciteit dan in 2015. Deze toename komt vooral doordat er meer vraag is vanuit het buitenland. Hierdoor is meer elektriciteit uitgevoerd en minder ingevoerd. Daarnaast is de Nederlandse vraag naar elektriciteit meer ingevuld door productie in eigen land. Het totale elektriciteitsverbruik in Nederland stijgt nauwelijks.

Steeds meer productie uit zonne-energie

Uit zonne-energie is 17 procent meer elektriciteit geproduceerd dan in 2024. Dit komt vooral doordat 2025 een heel zonnig jaar was. Ook het totale vermogen van zonnepanelen was hoger (4 procent). De hoeveelheid elektriciteit geproduceerd uit zonne-energie is in tien jaar tijd met meer dan twintig keer zo groot geworden.

Uit windenergie op land is minder elektriciteit geproduceerd. Belangrijke oorzaak is minder beschikbare gunstige wind op land. Eind 2025 bedroeg het totale vermogen uit wind 7,0 GW op land, en 4,7 GW op zee. Op zee werd wel meer elektriciteit opgewekt uit wind dan een jaar eerder. Dit komt grotendeels doordat windparken, die in 2024 operationeel werden, in 2025 een volledig jaar meedraaide in de productie.