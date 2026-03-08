Code geel: in het midden, westen en zuiden van het land regionaal dichte mist

Vooral in het midden, zuiden en westen komt dichte mist voor met zichtwaarden beneden de 200 meter. Er geldt een code geel voor Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland, Brabant en Limburg.

De komende uren blijft het nog mistig en is er kans op ongelukken. In de loop van de ochtend trekt de mist op en verbetert het zicht.

Vanmiddag: op de meeste plaatsen zonnig

De zon komt op steeds meer plekken tevoorschijn, maar in de Kop van Noord-Holland en op de Waddeneilanden kan het tot ver in de middag grijs blijven. Daar wordt het hooguit een graad of 9. In het midden van het land stijgt het kwik naar 13 tot 15 graden en in het zuidoosten kan het 16 of 17 graden worden. De wind waait uit het oosten en is zwak tot hooguit matig van kracht.

Vanavond is het droog met brede opklaringen. In de nacht naar maandag kan vooral in de noordelijke helft van het land weer mist ontstaan. Het kwik daalt naar waarden tussen 2 en 6 graden.