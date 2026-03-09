Levenslang geëist in hoger beroep tegen man die ex-partner neerschoot en haar moeder doodde

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een levenslange gevangenisstraf voor moord en poging moord tegen een 52-jarige man uit Dordrecht. Hij heeft in januari 2023 op een parkeerplaats in Zwijndrecht van dichtbij zijn ex-vriendin beschoten en haar moeder doodgeschoten. Na zijn daad was hij vijf weken op de vlucht.

periode heeft hij voldoende gelegenheid gehad om na te denken over de mogelijkheid dat haar moeder erbij zou kunnen zijn op het moment dat hij zijn plan zou uitvoeren. Verdachte heeft die mogelijkheid ook kunnen zien aankomen, want hij heeft zijn ex meerdere malen geobserveerd bij de woning van haar moeder. Hij wist dus dat zij veel samen waren. Het was tevens voorzienbaar dat bij een confrontatie met beide vrouwen zij zich allebei tegen zijn plannen zouden gaan verzetten.”

Op de parkeerplaats waar de man de vrouwen neerschiet, bedreigt hij ook een omstander die wil ingrijpen. Daarbij schiet de verdachte in de lucht. Ook voor deze bedreiging wordt hij vervolgd. Dit samen met de moord en poging moord maakt dat hij volgens het OM de strengste strafmaatregel moet worden opgelegd, namelijk levenslang.

“Gelet op de koelbloedige planning, de moord op de moeder, de poging tot moord op de ex-partner, het vuurwapenbezit en de bedreiging, is de enige passende reactie op dit gruwelijke misdrijf een straf die de maatschappij voorgoed beschermt tegen deze verdachte. De brute wijze waarop het leven van de 66-jarige vrouw is beëindigd en het blijvende letsel en trauma dat haar dochter is toegebracht, vereisen de zwaarst mogelijke straf.”