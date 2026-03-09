Man zet eigen dood in scène en moet cel in

De rechtbank Zutphen heeft vandaag een 31-jarige man uit Almelo veroordeeld voor het vervalsen van meerdere officiële documenten, waaronder een geboorteakte, een notariële verklaring en overlijdensakte. 'De man wilde hiermee zijn eigen dood in scène zetten en een nieuw leven beginnen onder een andere naam. Ook bedreigde hij verschillende personen. De rechtbank legt een gevangenisstraf op van 120 dagen, waarvan 103 dagen voorwaardelijk', zo meldt de rechtbank maandag.

Man door foto herkend

De vervalsingen vonden plaats in mei en juni 2025. De man deed zich voor als uitvaartondernemer en probeerde bij de gemeente in Enschede aangifte te doen van zijn eigen overlijden. De gemeente kreeg argwaan toen bleek dat bij het door man genoemde crematorium niemand met de genoemde naam was binnengebracht. Later meldde hij zich bij de balie om zijn eigen overlijdensakte op te halen, maar medewerkers herkenden hem aan de hand van een foto.

Een nieuwe identiteit

Kort daarna probeerde hij zich onder een Spaanse naam in te schrijven bij de gemeente Zwolle. Hij identificeerde zich met een geboorteakte uit Spanje die in het Nederlands was opgesteld en een notariële verklaring van een advocaten- en notarissenkantoor. De gemeente ontdekte dat de genoemde advocaat en notaris niet bestonden. Ook viel op dat de man vloeiend Nederlands sprak zonder accent, terwijl zijn beide ouders Spaans zouden zijn. Na zijn aanhouding verklaarde hij dat hij op deze manier onder zijn financiële problemen wilde uitkomen.

AK-47

Verder bedreigde hij medewerkers van de gemeente Almelo. De man deed zich voor als zijn eigen maatschappelijk werker en zei dat zijn cliënt alle medewerkers wilde doodschieten met een AK-47. In september bedreigde hij ook een buurvrouw in Doetinchem door te zeggen dat hij de gaskraan van de woning zou openzetten. Een dag later zette hij daadwerkelijk een gaspit van het gasfornuis open en belde hij zelf de hulpdiensten. Er bleek uiteindelijk geen direct ontploffingsgevaar te zijn.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Bij de strafbepaling houdt de rechtbank rekening met het feit dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat hij lijdt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Behandeling is noodzakelijk om het risico op herhaling te verkleinen.

Gevangenisstraf

Tegelijkertijd zijn de delicten ernstig. De bedreigingen hebben bij de betrokkenen veel angst en onrust veroorzaakt. 'De rechtbank legt daarom een gevangenisstraf op van 120 dagen, waarvan 103 dagen voorwaardelijk. Voor het voorwaardelijke strafdeel geldt een proeftijd van 3 jaar. In die periode moet de man zich melden bij de reclassering, een ambulante behandeling volgen, begeleid wonen, meewerken aan dagbesteding en inzicht geven in zijn financiën', aldus de rechtbank.