Rechtmatige eigenaar krijgt 14 jaar na diefstal kluis inhoud terug van politie

Een bijzondere vondst onlangs in het water tussen Middelburg en Oost-Souburg. 'Daar werd een kluis gevonden die na onderzoek van de politie al veertien jaar geleden bleek te zijn gestolen. De inhoud is nu teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar', zo meldt de politie maandag.

Onderzoek naar herkomst

In een watergang tussen Middelburg en Oost-Souburg vonden mensen een kluis in het water. Met een kraan is de kluis uit het water gehaald. 'We bedanken de vinders dat zij de politie hebben ingeschakeld, zodat het onderzoek naar de inhoud goed kon plaatsvinden. In de kluis zaten onder andere munten, waardepapieren en identiteitsdocumenten', aldus de politie.

Inbraak in 2012

Uit het onderzoek blijkt dat de kluis is gestolen bij een inbraak in 2012. De kluis heeft veertien jaar onder water gelegen, waardoor de kwaliteit van sommige spullen is aangetast. Toch is de inhoud teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. Voor deze persoon hebben de spullen vooral een grote emotionele waarde.