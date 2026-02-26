Man aangehouden na melding over mogelijk vuurwapen

De politie heeft woensdag 25 februari een man aangehouden in zijn woning in Vlissingen op verdenking van het dragen van een wapen. Het wapen werd later aangetroffen in het water.

Omstreeks 09.10 uur ’s ochtends ontving de politie een melding van een man die mogelijk met een vuurwapen over straat zou lopen in de Hellingbaan in Vlissingen. De politie kwam ter plaatse maar trof de verdachte niet aan. Agenten hebben een zoekslag gedaan in de omgeving. Uiteindelijk traden ze rond 10.50 uur een woning binnen aan de Van Dishoeckstraat. De bewoner werd aangehouden en overgebracht naar het politiecellencomplex.

Agenten doorzochten de woning maar troffen daar geen vuurwapen aan. Later is door duikers van het Arrestatieteam (AT) in het water in de omgeving gezocht naar het wapen. Het wapen werd daar aangetroffen en is in beslaggenomen en onderzocht. Het bleek te gaan om een luchtdrukwapen.