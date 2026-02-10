Zeeland investeert in leefbaarheid: nieuwe subsidie van 500.000,- euro voor maatschappelijke initiatieven

De Provincie Zeeland heeft € 500.000 per jaar beschikbaar voor maatschappelijke projecten die bijdragen aan een leefbaar, gezond en verbonden Zeeland. 'Met de subsidieregeling ondersteunt de Provincie initiatieven van organisaties en instellingen die zich inzetten voor inwoners op dorps- of kernniveau. De subsidie komt voort uit de Leefbaarheidsagenda 2024–2027', zo meldt de provincie dinsdag.

Meedoen in Zeeland en Gezondheid in Zeeland

Met de regeling wil de Provincie een leefbare en actieve samenleving stimuleren. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het voorzieningen niveau in kleine kernen op peil blijft. Zowel nieuwe als bestaande initiatieven kunnen een aanvraag indienen, zolang de ideeën bijdragen aan één van de twee focusthema’s: Meedoen in Zeeland en Gezondheid in Zeeland.

'Ruimte geven'

Gedeputeerde Harry van der Maas: “In heel Zeeland zetten inwoners, vrijwilligers en organisaties zich dagelijks in voor hun omgeving. Met deze subsidieregeling willen we hen de ruimte geven om goede ideeën ook echt uit te voeren. Of het nu gaat om ontmoeting in een dorp of ondersteuning van mantelzorgers: juist deze initiatieven maken Zeeland sterker en toekomstbestendig.”

Twee focusthema’s

Binnen het thema Meedoen in Zeeland gaat het om projecten die ontmoeting stimuleren, eenzaamheid tegengaan, vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen en bijdragen aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Voor deze initiatieven is maximaal € 50.000 per project beschikbaar. Aanvragen kan vanaf € 2.500 per project.

Het thema Gezond in Zeeland richt zich op het bevorderen van gezond leven in Zeeland en gezondheidsbeleving, het verbeteren van de toegang tot zorg en het versterken van samenwerking tussen zorgpartijen en overheid. Voor deze initiatieven is maximaal € 100.000 per project beschikbaar. Aanvragen kan vanaf € 2.500 per project.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor maatschappelijke organisaties of initiatieven. Projecten moeten plaatsvinden in Zeeland, openbaar toegankelijk zijn en een duurzaam

en toekomstgericht karakter hebben. Activiteiten met een commercieel, politiek of religieus doel, evenals buurt- en straatfeesten, komen niet in aanmerking.