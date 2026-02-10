TGO politie doet onderzoek naar overlijden Rotterdammer (19) na schietincident

Dinsdagavond 3 februari raakte een 19-jarige Rotterdammer zwaargewond bij een schietincident in een woning aan de Zoutziedersstraat in Rotterdam. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. 'De politie doet onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld in de woning', zo laat de politie vandaag weten.

Slachtoffer zwaargewond in woning aangetroffen

'Iets voor 21.00 uur in de avond kreeg de politie een melding van het schietincident. Eenmaal ter plaatse troffen agenten het slachtoffer zwaargewond aan in de woning. Ook werd een vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen', aldus de politie. Bij de woning werden twee mannen van 22 en 23 jaar aangehouden. Om duidelijkheid te krijgen over wat er in de woning is gebeurd, is de politie is een grootschalig onderzoek gestart, een TGO*.

Voorgeleiding verdachten

Beide verdachten zijn dinsdagochtend voorgeleid en de rechter-commissaris heeft besloten het duo nog 14 dagen langer vast te houden.

Team Grootschalige Opsporing (TGO)

Een TGO-onderzoek is een opsporingsonderzoek dat wordt uitgevoerd door een team van minimaal 20 rechercheurs onder leiding van een officier van justitie van het Openbaar Ministerie. Het is een tijdelijke organisatiestructuur van politie en OM die is ingericht voor de aansturing van complexe rechercheonderzoeken met vaak (ook) een grote maatschappelijke impact.