Jordi Cruijff stelt trainer Jong Ajax Willem Weijs op non-actief

Ajax stelt Willem Weijs per direct op non-actief. Het contract met de trainer van Jong Ajax heeft een looptijd tot 1 juli 2026, maar zal worden beëindigd. 'Weijs is sinds afgelopen zomer trainer van Jong Ajax, daarvoor trainde hij Ajax O19. Ajax verwacht op korte termijn een opvolger voor Weijs aan te stellen', zo meldt Ajax dinsdag.

'Moeilijke keuze'

'Dit was een moeilijke keuze, zeker omdat ik nog maar net begonnen ben. Maar natuurlijk is het vooral pijnlijk voor Willem Weijs. Ik ben van mening dat een verfrissing bij Jong Ajax nodig is. Dit is een belangrijk team voor ons, waarin de talenten zich op hele specifieke facetten verder ontwikkelen zowel op het trainingsveld als in de wedstrijden', stelt technisch directeur Jordi Cruijff.

'Winnaarsmentaliteit overbrengen'

'Ik wil een ervaren trainer bij Jong Ajax die in verschillende voetbalculturen heeft gewerkt en een winnaarsmentaliteit kan overbrengen op de groep', aldus Cruijff.